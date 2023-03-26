اليوم السابع
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الأحد، 26 مارس 2023 03:09 م
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التحقيق مع مدير ووكيل مدرسة ببورسعيد وإلغاء تكليف آخر لضعف نسبة حضور الطلاب

الأحد، 26 مارس 2023 03:05 م
التحقيق مع مدير ووكيل مدرسة ببورسعيد وإلغاء تكليف آخر لضعف نسبة حضور الطلاب الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد خلال الجولة
بورسعيد - محمد عزام

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أحالت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، مدير مدرسة جبر الشامى الأساسية المشتركة ووكيلها للتحقيق، بمعرفة إدارة الشئون القانونية، بسبب ضعف نسبة حضور الطلاب بالمدرسة، وعدم قدرة إدارة المدرسة على جذب الطلاب بالتعاون مع أولياء الأمور.

وتفقدت الدكتورة هالة عبدالسلام، مدرستى السيدة نفيسة الأساسية المشتركة ومدرسة جبر الشامى الأساسية المشتركة بمنطقة بحر البقر رفقة محمود بدوى مدير عام التعليم العام ورمضان سأسأ مدير إدارة بحر البقر التعليمية.

وأشادت وكيل وزارة التربية والتعليم، بنسبة حضور الطلاب والمعلمين بمدرسة السيدة نفسية الأساسية المشتركة، مشيرة إلى أن المدرسة تعتبر نموذجاً يحتذى به فى جذب الطلاب والتزام المعلمين والإداريين مما يؤدى لانتظام العملية التعليمية.

كما تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام مدرسة الرسوة الأساسية بالحي الإماراتي في زيارة مفاجئة، بصحبة محمود بدوي مدير عام التعليم العام ورمضان سأسأ مدير إدارة بحر البقر التعليمية.

وقررت وكيل الوزارة خلال زيارتها، إلغاء تكليف مدير المدرسة لعدم وجود أي طالب بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي بالرغم من انتظام حضور معلمي المدرسة، مشيرة إلى أن عدم تواجد الطلاب يعبر عن ضعف قدرة إدارة المدرسة على التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور.

 

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، أن جميع مدارس بورسعيد مستهدفة بالزيارات والمتابعات بهدف انتظام سير العملية التعليمية لافتة إلى أنه سيتم محاسبة المهملين أو المقصرين في أداء عملهم.


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