البيت الأبيض: واشنطن لن تقلص وجودها العسكرى فى سوريا بعد استهداف قواعدها

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن بلاده لا تنوي تقليص وجودها العسكري في سوريا بعد الضربات المتكررة على قواعدها هناك.
وأضاف كيربي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/، إن مهمة القوات الأمريكية ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تتغير، مبينا في الوقت ذاته أن هناك أقل من 1000 عسكري في سوريا يشاركون في هذه المهمة.
و أستبعد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي إمكانية القيام بعمل أمريكي إضافي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رأى أنه ممكن ذلك لحماية الجيش وقواعد الأمريكية.
البيت الأبيض: واشنطن لن تقلص وجودها العسكرى فى سوريا بعد استهداف قواعدهاالأحد، 26 مارس 2023 07:47 م
منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن بلاده لا تنوي تقليص وجودها العسكري في سوريا بعد الضربات المتكررة على قواعدها هناك.
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