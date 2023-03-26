الأوقاف: افتتاح 52 مسجدًا الجمعة القادم منها 39 مبنى جديدا و 13 صيانة

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح (52) مسجدًا يوم الجمعة 31 / 3 / 2023م، منها (39) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(13) مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (1012) مسجدًا، منها (822) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (190) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
1. الليثي – سنديسط - زفتى
2. عزبة الوالدة باشا – عزبة الوالدة باشا - قطور
مديرية أوقاف شمال سيناء
م المسجد وعنوانه
3. الجفجافة - قرية الجفجافة – مركز الحسنة وسط سيناء
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
4. السلام – قرية أبو قليعي - أرمنت
5. أبو بكر الصديق – الريانية - أرمنت
مديرية أوقاف القاهرة
م المسجد وعنوانه
6. عمر بن الخطاب – منطقة 50 فدان – مدينة 15 مايو الإسكان الاجتماعي
مديرية أوقاف مطروح
م المسجد وعنوانه
7. بلال بن رباح – ك4 – غرب مطروح
8. أولاد عبد الزين - النجيلة
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
9. السعادة – الغرق – مركز إطسا
10. الراضي – مركز سنورس
11. الدكتور – المظاطلي- مركز إطسا
12. علي محجوب – مركز طامية
13. برغوت – مركز سنورس
14. الرحمة- عزبة حسن شرابي – مركز الفيوم
15. الرحمن – عزبة محجوب يادم – مركز إطسا
16. الفردوس – الغريب – مركز الفيوم
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
17. العتيق – طهما - العياط
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
18. عزبة زويل البحري – حوش عيسى
19. عزبة الهباب – محلة داود - الرحمانية
20. أبو شويشة – دفشو – كفر الدوار
21. عزبة الست الكبير – الكوم الأخضر – حوش عيسى
22. الوليلي – زاوية نعيم – أبو حمص
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
23. السلام – الشيخ عتمان الغربي – مغاغة
24. أولاد علام – الجرنوس – بني مزار
25. الرحمة – عزبة أمين عبد السلام – دروة - ملوي
26. الشيخ موسى – القمادير الطيبة - سمالوط
27. الرحمن – عزبة السيد عزمي – بني مزار
28. خالد بن الوليد – دلجا – دير مواس
29. الكبير – هور – ملوي
30. القشيري – عزبة شاكر أبو عزيز- مطاي
31. الرحمن – قرية عزوز – أبو قرقاص
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
32. آل عبد الحليم - كوم يعقوب – أبو تشت
33. الكبير – كوم يعقوب – أبو تشت
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
34. الحاج علي محمد أبو الحسن – كوم أبو شيل - أبنوب
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
35. الرحمن – الكرامة – وادي النقرة – عنيبة
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
36. أبو بكر الصديق – غرب طهطا
مديرية أوقاف الوادي الجديد
م المسجد وعنوانه
37. تقسيم الشباب – قرية العروبة بغرب الموهوب –مركز الداخلة
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
38. الرحمن الرحيم – عزبة جمال - التوفيقية - خورشيد
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
39. الشهيد عبد الرحمن صقر- عزبة أم زغيب – منشأة رضوان – أبو كبير
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1. فجر الإسلام – قرية دنديل - ناصر
2. مالك الملك – عزبة السنط – الزيتون – ناصر
مديرية أوقاف السويس
م المسجد وعنوانه
3. أسامة بن زايد – المستقبل – حي فيصل
مديرية أوقاف الوادي الجديد
م المسجد وعنوانه
4. عدن الحكومي – قرية عدن - مدينة باريس
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
5. العساكرة – قرية تونس – مركز سوهاج
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
6. البهي الكبير – ايتاي البارود
7. عيسى أبو شهبه – مدينة دمنهور
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
8. التوبة – القنطرة – كفر الشيخ
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
9. الزغايبة – قرية الناصرية – بني مزار
10. مسجد الزاوية - سيلا الغربية - مطاي
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
11. النور – الربيعة - دكرنس
مديرية أوقاف مرسى مطروح
م المسجد وعنوانه
12. الكبير – الضبعة
13. أبو بكر الصديق - النجيلة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة