الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد يلقى عظه الأحد على قناة On

كتب: محمد الأحمدى

أذيعت، صباح اليوم، كلمة لنيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول نيافته من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الخامس من الصوم المقدس (أحد المخلع)، موضوع إنجيله وهو شفاء مريض بيت حسدا في إنجيل يوحناوالأصحاح الخامس، وأهمية "سر المعمودية" لتقديس المشاعر والحواس والتخلص من الخطية، ورغبة الإنسان في تجديد طبيعته وشفائه جسديًّا ونفسيًّاوروحيًّا، من خلال استقبال كلمة السيد المسيح ووصاياه بالصبر والإيمان والطاعة.

يذكر أن عظة الأحد الأسبوعية، يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.