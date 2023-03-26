إصلاح ورفع كفاءة المقاعد والبرجولات بالحدائق العامة فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة كفر الشيخ، إصلاح ورفع كفاءة طلاب التعليم الفني، للمقاعد والبرجولات في الحدائق العامة بمدينة كفر الشيخ، ليجد الأهالي متنفسا لهم في ليالي شهر رمضان، واستعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتوجيهات الوزير اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بناء على تكليف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة الحدائق العامة وأمام وبجوار الديوان العام، وامتدادها ووضع برجولات وألعاب للأطفال.

وتابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال الإصلاح الموجودة بشارع المحافظة، بحضور دكتور علاء جوده وكيل المديرية، ومحمد السبكي مدير عام التعليم الفني والمهندس عادل العقده، مدير التعليم الصناعي، ومحمد الدفراوي، الموجه العام للتربية الاجتماعية، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ ، وجه أعمال التطوير والتجميل ،وإنشاء مظلات خشبيه أمام، بجوار ديوان المحافظة، وأمام مديرية الطب البيطري ومدرسة فنية، وانارة الحدائق العامة الموجودة بالمنطقة وقص الأشجار، وتركيب كشافات ليد، حتى تظهر الحدائق بالشكل اللائق ، لاستقبال أهالي المحافظة ،لتكون متنقساً للمواطنين في الهواء الطلق.