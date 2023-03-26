الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. الأعلى للجامعات يوافق على إلغاء قواعد التوزيع الإقليمى للثانوية العامة الأحد، 26 مارس 2023 12:00 ص وزارة التعليم العالى إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: التعليم: نهتم بذوى الهمم ودمج 114 ألف طالب بالمدارس الحكومية طفرة بمشروعات الطاقة النظيفة.. مصر الأولى عربيا فى إنتاج الكهرباء من الرياح التعليم: امتحانات شهر مارس لصفوف النقل تعقد بداية أبريل التعليم: اختيار أكفأ المعلمين لتصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية محافظة الجيزة تكثف الحملات الرقابية لمواجهة الغش التجارى والتلاعب فى الأسعار وزير الصحة يعلن تدشين المرحلة الثانية مع شركة سيروم الهندية لإنتاج اللقاحات طرح لحوم طازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 165 جنيها للكيلو كويكب كبير يمر قرب الكرة الأرضية اليوم بأمان .. اعرف التفاصيل التعليم العالى: إدراج 13 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023 الأرصاد: سحب وأمطار ورعد على شمال الصعيد وسيناء وخليج السويس والعقبة الأعلى للجامعات يوافق على إلغاء قواعد التوزيع الإقليمى للثانوية العامة تنسيق الجامعات 2023.. إلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام والتمريض الأرصاد: غدا تحسن فى الأحوال الجوية وانعدام فرص سقوط الأمطار وزارة التربية والتعليم تشارك فى "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار لمدة ساعة شاهد محطة قطارات الصعيد بعد تشطيب الواجهات شيخ الأزهر: النبى محمد نادى بمساواة المرأة بالرجل إلا إذا أدت إلى ظلم وفُحش وزارة الاوقاف توضح حقيقة مقتل مؤذن بعد صلاة التراويح أمس الجمعة تعرف على موعد الإفطار و ساعات الصيام فى رابع أيام رمضان المبارك مفتى الجمهورية: على المسلم أن يستثمر شهر رمضان فى ترسيخ معنى المراقبة وزارة النقل تطلق حملة هنفطر فى المحطة لإفطار ألف صائم يوميا بالمترو "التعليم" توجه بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم للطلاب يتلون الكتاب ويقيمون الصلاة.. الطلاب الوافدون يعمرون الجامع الأزهر في رمضان "اليوم السابع" تشارك فى ساعة الأرض بإطفاء أنوار المقر الرئيسى للجريدة بنسبة 50% انتهاء التنفيذ يوليو المقبل.. تفاصيل إنشاء مستشفى جامعى جديد فى بورسعيد اخبار مصر اخبار مصر اليوم اخبار مصرية اهم الاخبار الثانوية العامة الجامعات تنسيق الثانوية العامة اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. صندوق مكافحة الإدمان: رصد مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات فى "دراما رمضان" السبت، 25 مارس 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. إجراء 1.7 مليون جراحة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار الجمعة، 24 مارس 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف: خطة دعوية غير مسبوقة فى رمضان الخميس، 23 مارس 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. دار الإفتاء تعلن الخميس 23 مارس أول أيام شهر رمضان الأربعاء، 22 مارس 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة