أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً لمتابعة تطوير منظومة الصحة في مصر، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يعقد اجتماعاً لمتابعة تطوير منظومة الصحة فى مصر

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً لمتابعة تطوير منظومة الصحة في مصر، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن ملف الصحة يحتل أولوية متقدمة في جدول أعمال الدولة، ويحظى باهتمام كبير وعمل مكثف للتغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهه، بهدف التحسين المستمر لمنظومة الصحة، بما يحقق صالح المواطنين المصريين من جميع الفئات.

وزير الخارجية يبحث مع مسؤول أوروبى تعزيز الأمن الغذائى ومكافحة الإرهاب

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأحد، مارجريتس سكيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبى لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية والوفد المصاحب، وذلك خلال زيارته الحالية إلى القاهرة فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين. التعليم: إتاحة الروابط الإلكترونية للمناهج من رابعة ابتدائي لثالثة إعدادى العام المقبل عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم اجتماعًا مع خبراء ورؤساء أقسام مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، لمتابعة تطوير المناهج؛ وذلك فى إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.

غدا طقس مائل للدفء نهارا وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 23 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

رفع الجلسة العامة لـ"الشيوخ".. والانعقاد غدا بحضور وزيرا الصحة والتضامن

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، التي ناقشت استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملاءمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

دار الإفتاء تطالب بعدم إجبار الأطفال على إكمال الصيام إلى آخر النهار

دعت دار الإفتاء إلى عدم إجبار الأطفال على إكمال الصيام إلى آخر النهار؛ لأنهم غير مكلَّفين؛ إنما يراعى التدريج في ذلك، وأكدت دار الإفتاء أن صيام رمضان واجبٌ على كل مسلمٍ مكلَّفٍ صحيحٍ مُقيم، والواجبات الشرعية منوطةٌ بالقدرة والاستطاعة؛ فإذا عجز المكلَّف عن الصوم أو لحقَتْه منه مشقة لا قدرة له على تحمُّلها: جاز له الإفطار شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «… فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه.

"الصحة" تعلن استقبال 2 مليون جرعة من لقاح "فايزر المعدل" المضاد لـ"كورونا"