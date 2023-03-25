هطول أمطار متوسطة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وسط انخفاض درجات الحرارة

بورسعيد محمد فرج

تشهد مدينتا بورسعيد وبورفؤاد صباح اليوم السبت سقوط أمطار متوسطة وسط انخفاض درجات الحرارة ورغم الأجواء المتقلبة وسقوط الأمطار منذ الساعات الأولى فجر اليوم السبت، فيما رصدت اليوم السابع سيولة مرورية فى الشوارع والميادين.

ومن جانبها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر الأمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة وقد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد السيول على سيناء، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5-7 درجات، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن تشهد الساعات المقبلة أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على سيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على فترات متقطعة على شمال محافظة البحر الأحمر، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على الفيوم وبنى سويف تكون خفيفة إلى متوسطة على المنيا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، المتوقعة ستكون كالتالى: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

وقالت اﻹدارة العامة للمرور، أنه هناك أمطار سقطت على الطرق السريعة والزراعية، خلال الساعات الماضية و يتم متابعة الحالة الجوية بشكل دورى، بالتزامن مع تقلبات وعدم استقرار الطقس ، حتى لا تؤثر على الحركة المرورية لكافة السيارات.

وحذرت اﻹدارة العامة للمرور، من السرعات الزائدة أعلى الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، وأنه يتم رصد اى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

وأهابت الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

أيضا تعرضت بعض المحافظات خلال الساعات الماضية لموجة من الطقس السيئ ، حيث هبت الرياح المحملة بالأتربة التى تسببت فى انخفاض الرؤية بنسبة كبيرة وخاصة على الطرق السريعة، ومن المتوقع أن يستمر الطقس السيء خلال الساعات المقبلة.