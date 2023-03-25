"نورثروب غرومان": الدفاع الصاروخى الأمريكى تغير كثيرا بسبب خطوات روسيا والصين

وكالات

أكدت نائبة رئيس شركة "نورثروب غرومان" الأمريكية، ليزا براون، أن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي خضع لتغييرات كبيرة خلال عام ونصف، بسبب خطوات روسيا والصين في هذا المجال.

وقالت براون، نائبة رئيس شركة "نورثروب غرومان"، إحدى أكبر الشركات الدفاعية الأمريكية: "بسبب خطوات روسيا والصين خضع نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي لتغييرات كبيرة خلال عام ونص".

من جانبها قالت نائبة رئيس شركة "بلانتير للتكنولوجيا" ميريام مارويك، وهي شركة برمجيات لخدمات الاستخبارات، إنها ترى "إمكانيات كبيرة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي".

ووفقا لها، فإن "فعالية الدفاع الصاروخي الأمريكي في المستقبل ستعتمد بشكل مباشر على رغبة الحكومة في الاستثمار في مثل هذه التقنيات".