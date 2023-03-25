اليوم السابع
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موازنة الدولة تنفق 162.5 مليار جنيه على التعليم والصحة خلال 6 شهور

السبت، 25 مارس 2023 07:00 ص
موازنة الدولة تنفق 162.5 مليار جنيه على التعليم والصحة خلال 6 شهور وزارة المالية
كتب هانى الحوتى

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كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع إنفاق الموازنة العامة للدولة على ملف الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية إلى 162.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023، بزيادة 16.4 مليار جنيه عن العام المالي السابق.
 
وبحسب بيانات المالية، زاد الإنفاق على الصحة بنحو 3.7 مليار جنيه بنسبة 6.6% ليحقق 59.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 مقارنة بنحو 56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وارتفع الإنفاق على التعليم بنحو 12.7 مليار جنيه بنسبة 14.1% ليحقق 102.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 مقارنة بنحو 90.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
 
ارتفعت إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة، إلى 940.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بنسبة نمو 19.7%، وجاءت هذه الزيادة نتيجة الاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
 
حققت الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.27% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.04% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

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