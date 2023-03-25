اليوم السابع
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مصر للطيران تعلن تعديل موعد رحلاتها إلى لبنان بدأ من اليوم وحتى 21 أبريل

السبت، 25 مارس 2023 01:00 م
مصر للطيران تعلن تعديل موعد رحلاتها إلى لبنان بدأ من اليوم وحتى 21 أبريل مصر للطيران - ارشيفية
كتب محمود عبد الغني

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أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، ان إدارة مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت أبلغتها ببدء تطبيق التوقيت الصيفي في لبنان اعتباراً من منتصف ليل 20-21 أبريل 2023 بدلاً من منتصف ليل 25-26 مارس 2023.

وإضافت مصر للطيران أنه بناء على ذلك فقد قررت الشركة بأن جميع رحلاتها في الفترة من 25 مارس حتي 21 أبريل 2023 سوف تقلع قبل موعدها المحدد سالفاً بساعة واحدة.

وطالبت مصر للطيران، من عملاءها المسافرين على متن رحلات الشركة خلال الفترة المذكورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.

 

 


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