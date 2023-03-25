مصدر أمنى: لا صحة لما تردد بشأن الاعتداء على مؤذن مسجد بالإسكندرية

أوضح مصدر أمنى عدم صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على (مؤذن متطوع) وإحداث إصابته وهو أمام أحد المساجد بالإسكندرية، ما أدى لوفاته إثر خلافات حول الأذان.

وقال المصدر: حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (24) مارس الجارى تلقى قسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بوصول (شخص "له معلومات جنائية") لإحدى المستشفيات مصاب بجرح طعنى بالرقبة وتوفى عقب وصوله، وتبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) وذلك بسبب خلافات سابقة تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحدهما بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواه" وإحداث إصابته التى أودت بحياته وتم ضبط المتهمان وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.