محافظ القليوبية يتابع تركيب كوبري مشاة "الثلاجة" غرب شبرا الخيمة بعد ترميمه

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ميدانياً وحتى الساعة السادسة صباح اليوم السبت، أعمال رفع وتركيب كوبري مشاة (الثلاجة) بميت نما بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك بعد إصلاحه وترميمه بالكامل ضمن أعمال الصيانة العاجلة التي تمت فور سقوط الكوبري إثر اصْطِدام سيارة نقل محملة بحفار تجاوزت إرتفاع الكوبري، وتم إسناد الأعمال لإحدى الشركات الكبرى في أعمال صيانة الكباري تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب، واللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء سامح بيرت مساعد المدير لفرقة شبرا الخيمة، والعميد أحمد أبو الوفا مأمور قسم أول شبرا الخيمة، والعقيد إيهاب محرم من الإدارة العامة للمرور، والمقدم محمد النوتي مدير وحدة مرور شبرا الخيمة، والمهندس مجدي عبد السلام رئيس الإدارة المركزية المنطقة الأولى لهيئة الطرق والكباري، والمهندسة نهى أيوب مدير عام هيئة الطرق والكباري بالقليوبية، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، وياسر عبد الله نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

وتمت أعمال الرفع والتركيب للكوبري بونش واحد حمولة 500 طن تابع للشركة المنفذة للأعمال بإشراف كامل من الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم تركيب شبكة جانبية للحفاظ على جسم الكوبري وتركيب الإنارة واللوحات الأرشادية بالإرتفاع المُحدد للمرور.

يذكر أن أعمال الإصلاح والترميم تضمنت تثبيت الكوبري على القواعد الخرسانية الخاصة به مرة أخرى، وإجراء التعديلات الهندسية المطلوبة لتثبيت الكوبري بشكل آمن، وصب الباكية المتأثرة من سقوط كوبري المشاه عليها، بالإضافة إلي تدعيم الباكية المعدنية لجسم الكوبري، وتركيب الصاج على جسم الكوبري بديلاً من الخرسانة لتخفيف الأحمال على القواعد الجانبية، كما تم تدعيم القواعد الجانبية للكوبري بقمصان خرسانية، كما تم إنشاء نيوجيرسي للطريق الفاصل ودهان الكوبري المعدني.

وأوضح محافظ القليوبية، أن أعمال الإصلاح والترميم تمت بدقة لزيادة معدلات السلامة والأمان لتحقيق الأمان للمواطنين والحفاظ على حياتهم وسهولة عبورهم من خلال حرم آمن دون أي معوقات.