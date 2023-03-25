مجلس الجامعات الخاصة والأهلية: لا تغيير بنظام القبول بتنسيق 2023 حتى الآن

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن لا يوجد تعديل فى نظام التنسيق والقبول بالجامعات الخاصة خلال العام الدراسى المقبل حتى الآن، مؤكدا أن القبول بالجامعات الخاصة حتى الآن سيكون بنظام القبول الحر المباشر من خلال الحدود الدنيا للقبول بالجامعات والتي يتم تحديدها وفقا لمجاميع الطلاب بالثانوية العامة والطاقة الاستيعابية للطلاب بكليات الجامعات الخاصة.

وأضاف الدكتور محمد الغر فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن التقدم للجامعات الخاصة حتى الآن سيكون بنفس آليات التقدم العام الماضى، من خلال التقديم الحر المباشر إلى الجامعة التي يرغب الطالب فى الالتحاق بها ، على أن يتم تسجيل الطالب على النظام المركزى بعد تقدمه مباشرة من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، وفى حال قبول الطالب فعليه التقدم بكافة مستنداته الورقية للجامعة.

وفيما يتعلق بنظام الدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية فى رمضان، قال الدكتور محمد حلمى الغر، إن الدراسة فى الجامعات الخاصة والأهلية تشهد انتظام كامل منذ انطلاق الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023 ، على مستوى حضور الطلاب وتنظيم المحاضرات والتدريبات العملية بالنسبة لكليات العملى، مشيرا إلى أن هناك تعليمات دائمة بتخفيض زمن المحاضرة خلال شهر رمضان 15 دقيقة عن المعتاد عليه فى خلاف شهر رمضان على أن ينتهى اليوم الدراسى قبل الساعة 4 عصرا .