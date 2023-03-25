اليوم السابع: الرئيس السيسى يوجه باستخدام الوسائل التكنولوجية بمنظومة المحاكم

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: بهدف تعزيز سرعة الأداء خلال النظر فى القضايا.. الرئيس السيسى يوجه بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم.. إدراج 13 جامعة مصرية ضمن تصنيف «QS «للتخصصات العلمية



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