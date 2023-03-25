اليوم السابع
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الملحقين العسكريين العرب والأجانب فى زيارة للقوات البحرية.. صور

السبت، 25 مارس 2023 04:19 م
الملحقين العسكريين العرب والأجانب فى زيارة للقوات البحرية.. صور الملحقين العسكريين العرب والأجانب فى زيارة للقوات البحرية
كتب زكى القاضى

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نظمت القوات البحرية المصرية زيارة لعدد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم إلى قيادة القوات البحرية، وذلك استمراراً لسلسة الزيارات التى تنظمها القوات المسلحة للملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية .
 
تضمنت الزيارة المرور على الكلية البحرية وما تحتويه من أجنحة ومنشآت تعليمية متطورة وفقاً لأحدث منظومات التعليم الرقمى وتفقد حاملة المروحيات سجم "جمال عبد الناصر" والفرقاطة "بورسعيد" وترسانة القوات البحرية .
 
أعقب ذلك زيارة قيادة القوات البحرية، والتى أعرب خلالها الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية عن تقديره لزيارة أعضاء التمثيل العسكرى، حيث تلاها استعراض الامكانيات الحديثة والمتطورة التى تشهدها القوات البحرية مؤخرًا .
 
وأشار وفد الملحقين العسكريين العرب والأجانب إلى أهمية وإيجابية تلك الزيارات والتى تعود بالمزيد من اكتشاف فرص التعاون المشترك خلال الفترة القادمة، مشيدين بما لمسوه من التطوير والتحديث للقدرات والإمكانيات التكنولوجية الموجودة والمستخدمة بالقوات المسلحة المصرية .
 
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الملحقين العسكريين العرب والأجانب فى زيارة  للقوات البحرية

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الملحقين العسكريين العرب والأجانب فى زيارة  للقوات البحرية
 
 

القوات البحريه

الجيش المصرى

الملحقين العسكريين

الفريق اشرف عطوه



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