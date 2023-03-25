"المتسولة المليونيرة".. تختار أماكن عملها بعناية وتسهتدف الطبقات الراقية

كتب أحمد حسنى

استمعت النيابة العامة لأقوال سيدة استولت على أموال المواطنين عن طريق التسول في القاهرة الجديدة، وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمة اعترفت باختيار الأماكن التي تتسول بها، طبقا لفئة سكانها واختيارها القاهرة الجديدة لاستهداف طبقة معينة من المواطنين لجمع أكبر مبلغ مالي من التسول، كما اعترفت بجمع مبالغ مالية من عملها بالتسول خلال فترة تواجدها بمنطقة القاهرة الجديدة، مستخدمة "النقاب" لصعوبة كشف هويتها امام المارة والأمن.

المتهمة أيضا كانت اعترفت امام جهات التحقيق، بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من الأهالي في محافظة الشرقية بحجة تشغيلها في مجال تجارة الأدوات الكهربائية.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضرر فيه عدد من المواطنين من إحدى السيدات تقوم باستجداء المارة بإحدى المناطق بالقاهرة الجديدة وترديدها عبارات بصوت مرتفع والادعاء بتعرضها لظروف صعبة، وعدم تقديم يد العون لها من المسئولين بالدولة وتحصلها على مبالغ مالية من المواطنين .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة المذكورة (تقيم بمحافظة الشرقية "وتبين سابقة قيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بمحل سكنها والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت حوالى 6 مليون جنيه بدعوى توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوات الكهربائية وفرت هاربة ومحكوم عليها فى 35 قضية نصب") .