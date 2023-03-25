المبنى التجارى الإدارى المقرر إنشاؤه ببنها..يرتفع 36 مترا على مساحة 2300 متر

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، توقيع ‏اللواء خالد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ‏للشركة العامة لتجارة الجملة، ورئيس مدينة بنها، بروتوكول ‏تعاون لإنشاء مبنى تجارى - إدارى لخدمة أهالي المنطقة في ‏بنها، والمبنى سيقام على مساحة 2300 متر.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع"، أبرز المعلومات حول المبني التجاري الإدارى المقرر إنشاؤه وفقا للبروتوكول المبرم بين الوزارة والمحافظة، والتي جاءت على النحو التالي:

1- محافظ القليوبية ووزارة التموين يوقعان بروتوكول تعاون لإنشاء مبني تجاري إداري ببنها

2- ‏البروتوكول الرئيس التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة ورئيس مدينة بنها.

3- المبني يخدم أهالي المنطقة في ‏بنها.

4- المبنى سيقام على مساحة 2300 متر.

5- سيتم تكليف شركة متخصصة في إدارة وتشغيل المبنى لاستغلاله أفضل استغلال ممكن بما يحقق الهدف من إنشائه لجميع الأطراف.

6- يشمل البروتوكول ‏الموقع أن يكون المبني مطابق للمواصفات والمقاييس لإنشاء المراكز التجارية.

7- تم معاينة الموقع من قبل وزارة التموين والشركة العامة لتجارة الجملة ومحافظ القليوبية.

8- يصل ارتفاع المبني إلي 36 مترا لتقديم جميع الخدمات ‏للمواطنين بمدينة بنها.

9- تصميم ‏المبنى سيسمح بتقديم كافة الخدمات التجارية بالمنطقة.

10- سيتم مد المبنى بجميع الوسائل التكنولوجية المهمة التي تساهم ‏في قضاء احتياجات المواطن بسهولة ويسر.