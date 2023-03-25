المبنى التجارى الإدارى المقرر إنشاؤه ببنها..يرتفع 36 مترا على مساحة 2300 متر

شهد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، توقيع اللواء خالد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، ورئيس مدينة بنها، بروتوكول تعاون لإنشاء مبنى تجارى - إدارى لخدمة أهالي المنطقة في بنها، والمبنى سيقام على مساحة 2300 متر.
وفيما يلي يرصد "اليوم السابع"، أبرز المعلومات حول المبني التجاري الإدارى المقرر إنشاؤه وفقا للبروتوكول المبرم بين الوزارة والمحافظة، والتي جاءت على النحو التالي:
1- محافظ القليوبية ووزارة التموين يوقعان بروتوكول تعاون لإنشاء مبني تجاري إداري ببنها
2- البروتوكول الرئيس التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة ورئيس مدينة بنها.
3- المبني يخدم أهالي المنطقة في بنها.
4- المبنى سيقام على مساحة 2300 متر.
5- سيتم تكليف شركة متخصصة في إدارة وتشغيل المبنى لاستغلاله أفضل استغلال ممكن بما يحقق الهدف من إنشائه لجميع الأطراف.
6- يشمل البروتوكول الموقع أن يكون المبني مطابق للمواصفات والمقاييس لإنشاء المراكز التجارية.
7- تم معاينة الموقع من قبل وزارة التموين والشركة العامة لتجارة الجملة ومحافظ القليوبية.
8- يصل ارتفاع المبني إلي 36 مترا لتقديم جميع الخدمات للمواطنين بمدينة بنها.
9- تصميم المبنى سيسمح بتقديم كافة الخدمات التجارية بالمنطقة.
10- سيتم مد المبنى بجميع الوسائل التكنولوجية المهمة التي تساهم في قضاء احتياجات المواطن بسهولة ويسر.
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