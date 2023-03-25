وتضمن بيان دولة الكويت أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت، انه بالنسبة للمؤشر الأممى الخاص بالتطهير فان 44 بالمئة من سكان العالم أى قرابة نصف البشرية يتعاملون مع منظومات غير نظيفة لمياه الصرف الصحي مما سيضعف جودة الحياة المعيشية للكثير من شعوب العالم وقد يستنفد اثر ذلك الامكانيات والقدرات المحلية والدولية للتركيز على القضايا المناخية و الانمائية الاخرى.

وقال البيان إلى أنه نجتمع اليوم وبعد مرور 46 عاما منذ المؤتمر الاخير للأمم المتحدة المعني بالمياه وبصفتنا جميعا اعضاء المجتمع الدولي فإنه يتعين تسليط الضوء على هذا الملف واعطاؤه الزخم الدولي المستحق لعلمنا بحساسية القطاع المائي بالنسبة لكافة شعوب ودول العالم لاسيما المتضررة من التحديات المناخية القاسية.

وأوضح انه منذ العام 2000 ازدادت وتيرة التحديات كالفيضانات والسيول بنسبة 134 بالمئة لافتا إلى أن هذا المؤتمر يأتي بعد الوصول للفترة النصفية من تخصيص العقد المسمى بعقد العمل المائي للأعوام 2018 -2028.

وأشار الى ان العقد يركز على متابعة دقيقة ومفصلة لأوجه التحديات الخاصة بالمياه وسبل معالجتها ووضع اسس تساهم بإدارة هذا المصدر الطبيعي بطريقة فاعلة واكثر استدامة.

وجدد البيان تضامن دولة الكويت مع كافة الدول التي تضررت في الأشهر الماضية من الأزمات المناخية كالاجتياحات المائية لاسيما السيول التي اجتاحت الأراضي السودانية والباكستانية والأمريكية وكذلك النيوزيلندية.

وبالنسبة لوضع المياه في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني اليوم من شح وندرة مصادرها المائية قال البناي صنف تقرير اممي مختص 13 دولة عربية من أصل 19 دولة على مستوى العالم باعتبارها من أكثر الدول المهددة بالأمن المائي.

وأضاف ان التقرير اوضح ان 18 دولة عربية تواجه بشكل مباشر نقصا حادا في الوصول الى هذا المصدر الطبيعي وأن الدول العربية ذاتها تواجه تهديدا واضحا من احتمالية ازدياد وتيرة وقوع الفيضانات والسيول في الأعوام القادمة.

وتابع البيان أنه يتحتم علينا جميعا اليوم العمل اكثر لتعزيز قدراتنا وامكانياتنا المشتركة لنتجاوز التحديات المستقبلية فى هذا القطاع الواسع ذي الابعاد والتأثيرات المتشعبة".

وحول جهود دولة الكويت تجاه تحقيق الهدف الأممى السادس قال صنفت لجنة الامم المتحدة المعنية بالموارد المائية الكويت عام 2019 ضمن الدول ال20 الاكثر كفاءة في استخدام المياه مما يؤكد الحرص بتنفيذ كافة الأهداف والمؤشرات الاممية الخاصة بالكفاءة".

وأضاف ان الحكومة الكويتية تمكنت من تأسيس منظومة فاعلة وامنة لتأمين عملية توصيل مياه الصرف الصحي لمختلف المحافظات والمناطق بنسبة 100 بالمائة وتأمين الادارة المتكاملة والناجحة لمصادر المياه بنسبة 94 بالمئة ومعالجة مياه الصرف بنسبة 85 بالمئة.

وسلط البيان الضوء على الانشطة التي يقوم بها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في قطاع المياه حيث بلغت الانشطة والقروض المقدمة من اجمالي مشاريع الصندوق خلال الفترة 2020 و2021 نسبة 3ر39 بالمئة مما يؤكد الاهمية التي توليها دولة الكويت للدفع بتحسين وتطوير مجالي المياه والصرف الصحي في الداخل والخارج.

