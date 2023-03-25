اليوم السابع
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القبض على صاحب شركة بتهمة حيازة أسلحة نارية فى التجمع

السبت، 25 مارس 2023 12:50 م
القبض على صاحب شركة بتهمة حيازة أسلحة نارية فى التجمع حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول، بمديرية أمن القاهرة من قاطنى إحدى الفيلات الكائنة بدائرة القسم، بمشاهدته لحقيبة بلاستيكية أعلى السور الخاص بإحدى الفيلات بذات المنطقة وبداخلها شيئ يشتبه أن يكون سلاح نارى.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ ولدى الوصول تلاحظ قيام أحد الأشخاص بأخذ الحقيبة المُشار إليها والدلوف لشقة كائنة بالطابق الأرضى بالفيلا بمحل البلاغ. 

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (مالك شركة - مقيم محل بلاغ) وبحوزته الحقيبة البلاستيكية وبداخلها (عدد ٢ بندقية رش - علبة بداخلها بعض الطلقات)، وبسؤاله أقر بأنه من هواة الصيد ونفى بحيازته لثمة أسلحة نارية والأسلحة المعثور عليها بحوزته لذات الغرض وعُثر بداخل منزله على (بندقية خرطوش - طبنجة صوت - عدد من طلقات الصوت - أنبوبة هواء خاصة ببندقية رش - عدد ٢ نظارة - خنجر - 2 سلاح أبيض "مطواة" -  سلاح أبيض)،  وبمواجهته اعترف بأنه من هواة جمع الأسلحة بقصد التباهى.


حيازه سلاح نارى

اسلحه ناريه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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