الجيش الصومالى يتصدى لهجوم إرهابى بمحافظة شبيلى السفلى جنوب البلاد

أ ش أ

تصدى الجيش الصومالى، والمقاومة الشعبية في ولاية "هيرشبيلى" اليوم السبت لهجوم شنته عناصر المليشيات الإرهابية على قاعدة القوات فى منطقة "رون نرجود" بمحافظة شبيلى السفلى جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش الصومالي ألحق بالعناصر الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح، كما أفشل محاولة المليشيات الإرهابية بالسيطرة على المنطقة، ويلاحق حاليا العناصر الفارة.

يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم السبت، أن العمليات العسكرية الجارية فى البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 3000 عنصر من ميليشيات الخوارج وإصابة نحو 3700 آخرين.