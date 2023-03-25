الجزار المتهم بالتسبب في نفوق كلب بالمقطم: خفت على الزباين ومش قصدي اقتله

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف جزار متهم بالتسبب في نفوق كلب بمنطقة المقطم، عقب القبض عليه، أنه يعمل بمحل جزارة، وخلال أداء عمله، فوجئ بالكلب يحاول الدخول بالمحل، وخشية من تسببه في أذى لزبائنه، أو عقرهم، ألقى عليه "ساطور" خاص بعمله، فأصابه وتسبب في نفوقه، مؤكدا أنه لم يتسبب في قتله.

تحفظ رجال المباحث على الأداءة المستخدمة في نفوق الكلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات الإخبارية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام عامل بمحل جزارة بدائرة قسم شرطة المقطم بالتعدى على كلب وتقطيع جسده بالساطور.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بقيامه بإلقاء آلة حادة "ساطور" تجاه الكلب المشار إليه لمنعه من دخول المحل وترويع العملاء، الأمر الذى أدى لنفوقه دون قصد .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.