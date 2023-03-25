التموين : انتظام إنتاج الخبز المدعم وصرفه لأصحاب البطاقات طوال شهر رمضان

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر السلع وحالة الأسواق وعمل المخابز ومنافذ ‏صرف السلع التموينية وتوافر أسطوانات الغاز وعمل محطات ‏الوقود، حيث أشارت إلى انتظام عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم وصرف لأصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان الكريم يوميا من الـ8 صباحا حتى الـ5 مساء والسماح ‏لبعض المخابز بالعمل في الفترة المسائية حتى الـ9 مساء، كما تتلقى غرفة العمليات المركزية بالوزارة ‏تقريراً يوميا من الغرف المركزية بالمديريات والغرف التابعة ‏للمديريات بالمراكز والمدن للتدخل حال أي طارئ.

وكان الدكتور الدكتور على المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قد أكد أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع وضخ السلع ‏التموينية لمنافذ الصرف ومخازن الجملة التابعة للشركة، ‏وغرفة عمليات مركزية بكل مديرية، بالإضافة إلى غرفة ‏عمليات مركزية بكل إدارة لمتابعة الحالة التموينية وتوافر ‏السلع والمرور علي المخابز ومنافذ الصرف ومستودعات ‏البوتجاز.‏

على جانب آخر، تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، بجانب الاستمرار في صرف الدفعة السابعة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.