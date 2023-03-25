ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت عن هذه المصادر قولها ان السلطات الأمنية الصينية اعتقلت الرجل - وهو مدير تنفيذي في شركة يابانية - في وقت سابق من الشهر الجاري بدعوى انتهاكه القانون الصيني.. مشيرة إلى أن التفاصيل لاتزال قليلة، إلا أنه يعتقد أنه تم اعتقاله للاشتباه في قيامه بالتجسس.



وأضافت القناة أن السفارة اليابانية في العاصمة "بكين" طلبت الإذن بالتحدث مع الرجل كما أنها تقوم بجمع معلومات حول أسباب اعتقاله.



وقد تم اعتقال 17 مواطنا يابانيا على الأقل بينهم هذا الرجل، في الصين للاشتباه في قيامهم بالتجسس وأنشطة أخرى منذ عام 2015، وذلك عقب عام واحد من دخول قانون مكافحة التجسس حيز التنفيذ.