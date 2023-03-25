وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن مواجهات اندلعت في بلدة "حوسان" غرب "بيت لحم"، دون أن يُبلغ عن إصابات، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة "الرام"، شمال مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب الشبان، خلال المواجهات التي اندلعت في "الرام"، فيما جرى اعتقال شاب من حي "باب حطة" في مدينة القدس المحتلة.