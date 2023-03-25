أمن الفيوم يضبط عاطل وبحوزته 7 طربة حشيش فى أحد الأكمنة

الفيوم رباب الجالي

تمكن ضباط مباحث الطرق والمنافذ اليوم السبت، من ضبط عاطل أثناء استقلاله أحد السيارات وبحوزته 7 طربة حشيش، حيث جلبها من القاهرة إلى الفيوم لتوزيعها على عملائه من متعاطي المواد المخدرة بمختلف مراكز المحافظة، وتحقيق أرباح مالية من الإتجار بالمواد المخدرة.

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم، ومصادرة المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مباحث الطرق والمنافذ، بتمكن ضباط كمين كوم أوشيم الواقع على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، من ضبط عاطل قادم من محافظة القاهرة، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وتبينّ أنّ الرائد دربالة عبد التواب السمالوسي معاون مباحث الطرق والمنافذ، قد اشتبه في أحد الركاب إثر ارتباكه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 7 طربة حشيش، و2 هاتف محمول، ويدعى م.أ ومقيم مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

واعترف المتهم، بحيازته الحشيش بقصد الإتجار في المواد المخدرة، وتوزيع "الكيف" على عملائه من المتعاطين، لتحقيق أرباح مالية جراء الإتجار بالمخدرات.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، كما جرى تحريز المضبوطات من مواد مخدرة وهواتف محمولة ومبلغ مالي، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.