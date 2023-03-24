7 معلومات عن مسجد نادى أسوان الجديد بعد تجهيزه للافتتاح خلال رمضان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

قال أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه سيتم افتتاح مسجد نادى أسوان الرياضى أمام المصلين ليرفع فيه أول أذان فرحاً وابتهاجا بالشهر الكريم، بعد نهو الأعمال بمشروع تطوير وتجديد المسجد، فى بشرى سارة، وبمناسبة قدوم شهر رمضان المعظم، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن المسجد، تعرف عليها:

1. يقع مسجد نادى أسوان في مدينة أسوان وفى إطلالة مباشرة على كورنيش النيل.

2. يعود المسجد بعد تطويره فى استقبال المصلين سواء من أهالى المدينة أو الوفود الزائرة لقربه من المراسى السياحية، ومحطة القطار.

3. يشمل منطقة صحن المسجد والمئذنة ودورات المياه العمومية والأسوار.

4. تبلغ مساحته نحو 400 متر مربع.

5. يستوعب لنحو 500 مصلى على دورين للرجال والسيدات.

6. تم سحب أعمال التطوير من الشركة السابقة لتباطئها في العمل وتأخرها عامين عن الانتهاء والتسليم.

7. تم إسناد أعمال التشطيب المتبقية لأحد الشركات وهو الذى ساهم فى نهو أعمال تطوير مسجد النادى فى وقت قياسى، ليستقبل المصلين خلال شهر رمضان.



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مسجد نادى أسوان (2)



مسجد نادى أسوان (3)



مسجد نادى أسوان (4)



مسجد نادى أسوان (5)



مسجد نادى أسوان (6)



مسجد نادى أسوان (7)









