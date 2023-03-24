5 منافذ إليكترونية لتلقى شكاوى المواطنين من الكهرباء خلال شهر رمضان

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن المنافذ الإليكترونية التى توفرها وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لتلقى شكاوى المواطنين سواء متعلقه بفواتير الاستهلاك أو المشاكل الفنية وغيرها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للتعرف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن ، و من خلال عدة منافذ اليكترونية وهى كالاتى :

1- الخط الساخن 121.

2- الموقع الالكتروني لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

3-تقديم شكوى على الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة.

4- الموقع الالكتروني للشركه القابضة لكهرباء مصر.

5- الموقع الرسمي والبريد الالكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"أن هناك انخفاض ملحوظ في شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء ، والذى يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بدون تدخل اى عنصر بشرى.