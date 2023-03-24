4 قوافل مشتركة بين الأزهر والأوقاف لمحافظات جنوب سيناء والمنيا وسوهاج وأسوان

فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، تنطلق أربع قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (جنوب سيناء – المنيا – سوهاج – أسوان)، اليوم الجمعة بواقع (عشرة علماء) لكل قافلة، خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الصوم ومكارم الأخلاق " وبيانهم كالتالى: