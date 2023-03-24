اليوم السابع
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الجمعة، 24 مارس 2023 03:46 ص
أكرم القصاص
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4 قوافل مشتركة بين الأزهر والأوقاف لمحافظات جنوب سيناء والمنيا وسوهاج وأسوان

الجمعة، 24 مارس 2023 03:00 ص
4 قوافل مشتركة بين الأزهر والأوقاف لمحافظات جنوب سيناء والمنيا وسوهاج وأسوان قافلة دعوية- أرشيفية
كتب لؤى على

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فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، تنطلق أربع قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (جنوب سيناء – المنيا – سوهاج – أسوان)، اليوم الجمعة  بواقع (عشرة علماء) لكل قافلة، خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الصوم ومكارم الأخلاق " وبيانهم كالتالى:
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قافلة دعوية

وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

الازهر الشريف



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