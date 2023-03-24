لليوتيوبرز.. إزاي تسدد الضرائب عن إيرادات من يوتيوب وتيك توك

كتب هانى الحوتى

تنتهي مدة تقديم صناع المحتوى ، إقرارات عن ضريبة الدخل عن عام 2022 يوم 31 مارس الجاري، عن أرباحهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبث الفيديوهات القصيرة، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن سداد اليوتيوبرز للضرائب.



س- ما هي صناعة المحتوى؟ صناعة أو إنشاء المحتوى صناعة الفيديوهات أو المقاطع الصوتية والموسيقية أو الأغاني أو البث المرئي أو الصوتي أو عن طريق المدونات الإلكترونية المكتوبة أو المرئية، ونشر وبث المعلومات في سياقات محددة على المنصات الرقمية أو تطبيقات الموبايل والكمبيوتر المختلفة مثل يوتيوب، وسناب شات، وتيك توك، وتويتر، وانستجرام، وفيمو، وليكي، وسبوتيفاي، وساوند كلاويد، وفيس بوك، وذلك لإفادة الجمهور أو للترفيه ويتحقق من خلالها إيرادات.



س- ومن هم العاملين بهذه الصناعة؟ ج- اليوتيوبر: هو صانع محتوى مرئي أو صوتي على يوتيوب يحصل على إيرادات بناءً على عدد المشاهدات والتفاعلات وشروط أخرى.

البلوجرز: هو صانع المدونات الإلكترونية المكتوبة أو المرئية بانتظام يحقق منها إيرادات.

انفلونسر: هو شخص يلهم أو يوجه تصرفات الآخرين، وهناك بعض الانفلونسر يستخدم هذا التأثير لإثارة الاهتمام بشئ معين مثل منتج استهلاكي من خلال نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

العاملون لحسابهم الخاص (Freelancers): هو كل من يمارس نشاطه بشكل مستقل أي بدون علاقة تبعية مع صاحب العمل ويعمل لحسابه الخاص عبر الإنترنت.



س- ما هي أنواع الإيرادات الأكثر شيوعًا التي يحصل عليها صناع المحتوى؟ ج- النوع الأول: إيرادات ناتجة عن صناعة محتوى مرئي أو مسموع (مثل صناعة الفيديوهات أو المقاطع الصوتية أو البث المرئي أو الصوتي) المنصات الرقمية أو تطبيقات الموبايل والكمبيوتر المختلفة مثل يوتيوب، وتيك توك، وفيس بوك، وانستجرام.

النوع الثاني: إيرادات ناتجة عن الإعلان والترويج عن سلع أو خدمات داخل المحتوى، وذلك بمقابل مادي أو بمقابل الحصول على السلع أو الخدمات المعلن عنها (مثل مراجعي الموبايلات، إذ تقدم بعض الشركات للمراجع جهاز الموبايل لمراجعته ومن ثم الحصول على هذا الجهاز).

النوع الثالث: الإيراد الناتج من بيع المنتجات الخاصة بالقناة والتي تعرف بـMarche أو Merchandise.

النوع الرابع: الإيراد الناتج من الصندوق المالي المخصص للفيديوهات القصيرة YouTube Fund.

النوع الخامس: الإيراد الناتج من جمع التبرعات من المتابعين من خلال IPatreon أو YouTube أو ما يشابه من المواقع والبرامج.



س- ما هي أنواع الضرائب المتعلقة بصناعة المحتوى؟ ج- ضريبة الدخل: هي ضريبة مباشرة تفرض على دخل الأشخاص الطبيعيين (المنشأة الفردية) أو ربح الأشخاص الاعتبارية (الشركات) المحقق من ممارسة المهن غير التجارية أو الأنشطة التجارية أو الصناعية أو تقديم الخدمات، وذلك وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

ضريبة القيمة المضافة: هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع خلال مراحل التداول (عمليات البيع والشراء) أو عند تقديم الخدمات فيما عدا السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وذلك وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

ويجب التسجيل في ضريبة الدخل بمصلحة الضرائب المصرية بمجرد البدء في ممارسة نشاط تجاري أو مهني سواء تمت الممارسة تقليديًا أو إلكترونيًا، أما التسجيل في ضريبة القيمة المضافة فله شروط لا بد من تحققها حتى يخضع النشاط للضريبة.



س- ما هو صافي الإيراد الخاضع للضريبة على الدخل الخاص بصناعة المحتوى؟ ج- في حالة وجود دفاتر منتظمة، فأن التكاليف والمصروفات المرتبطة بالإيراد وعلى سبيل المثال:

1- مصروفات الصيانة والإهلاك للكاميرات وغيرها من معدات التصوير.

2- مصروفات خاصة ببرامج تعديل الفيديوهات.

3- مصروفات خاصة بـDomain Hosting.

4- مصروفات الانتقالات إذا لزم الأمر لصنع المحتوى.

5- المصروفات المشتركة.

وفي حالة عدم وجود دفاتر منتظمة، فأنه في حالة عدم امساك دفاتر منتظمة تخصم نسبة 10% من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف.