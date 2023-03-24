ضبط عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى 55 حكما بإجمالي أحكام 35 سنة في القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، مطلوب التنفيذ عليه في 55 حكم "تبديد وإيصال أمانة"، بإجمالي أحكام 35 سنة، وكفالات تخطت 27 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تمكن الخدمات المعينة بكمين شبلنجة دائرة المركز، من ضبط عاطل مقيم الزقازيق محافظة الشرقية مطلوب التنفيذ عليه في 55 حكم، "تبديد وإيصال أمانة"، بإجمالي أحكام 35 سنة، وكفالات تخطت الـ 27 ألف جنيه.

وكشفت التحريات تمكن ضباط الخدمات المعينة بكمين شبلنجة دائرة مركز شرطة بنها، من ضبط "أحمد ا أ"، 39 سنة، مقيم الزقازيق بمحافظة الشرقية، مطلوب التنفيذ عليه في 55 حكم "تبديد وإيصال أمانة"، بإجمالي أحكام 35 سنة، وكفالات تخطت الـ 27 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.