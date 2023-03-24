اليوم السابع
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ضبط عاطل بتهمة ترويج مخدر الحشيش في المطرية

الجمعة، 24 مارس 2023 11:23 ص
ضبط عاطل بتهمة ترويج مخدر الحشيش في المطرية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عاطل بتهمة تخصيص نشاطه الإجرامى في ترويج مخدر الحشيش على عملائه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة المطرية مكانا له لمزاولة نشاطه الأثم.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


ضبط عاطل

مخدر الحشيش

وزارة الداخلية

قسم المطرية



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