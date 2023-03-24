ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته طبنجة وخزنتين وطلقات حية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار، راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته طبنجة وعدد من الطلقات مخفاة بطريقة محكمة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دولة أوروبية، قام محمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هيثم أحمد عبد الحكم مأمور الجمرك، بتفتيش حقيبة الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط الطبنجة مغلفة بأفلام أشعة كي لا تظهر على جهاز الفحص داخل حقيبة يد صغيرة مخفاة داخل الملابس بالحقيبة وخزنتين وعدد من الطلقات.

أمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.