اليوم السابع
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صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء "الخدمات التعليمية"

الجمعة، 24 مارس 2023 04:00 م
صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء "الخدمات التعليمية" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 10.5%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 9.6%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 8.2%، وصعدت قطاعات مواد البناء، والموارد الأساسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.7%، 7.5%، 7%، على التوالي.
 
وقفز قطاعا التجارة والموزعون، والسياحة والترفيه بنسبة 6.5%، 6.4%، على التوالي، وزادت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5.8%، 5.7%، 5.4%، على التوالي، كما ارتفع قطاعي العقارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.6%، 4.1%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.5%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.4%، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.9%.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6.26% ليغلق عند مستوى 15625.08 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.08% ليغلق عند مستوى 2765.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 7.65% ليغلق عند مستوى 4106.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.27% ليغلق عند مستوى 18360.77 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 3365.08 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 49.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.006 تريليون جنيه، بنسبة نمو 5.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 573.9 مليار جنيه إلى 607.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.9%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 175.8 مليار جنيه إلى 188.3 مليار جنيه بنسبة نمو 7.1%.
 

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