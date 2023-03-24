سيارات متنقلة لخدمات مياه الإسكندرية حتى نهاية مارس.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، وتمركز السيارات الخدمية من يوم 24 مارس ليوم 31 مارس فى الميادين العامة.

وأكدت شركة "مياه الاسكندرية " أن سيارات خدمه العملاء المتنقله ، تأتى في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة ،و للتيسير على المواطنين من كبار السن او العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وأشارت إلى أن السيارات المتنقلة تقوم بتقديم الخدمات المتعددة ،وهى تعاقد على إدخال العدادات، واستقبال شكاوى، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، والاستعلام عن الفواتير، وسداد الفواتير.

كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه ، وفريق من إدارة التوعيه وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة تحت شعار "حافظ عليها عشان تلاقيها"

وأماكن تمركز السيارات هى:

* سيارة شرق :

رافع محمد نجيب سيدي بشر

من 10 صباحا ل 5 عصرا

و من 8 مساء ل 11 مساء

* سيارة وسط :

بشاير الخير 3 القباري امام مسجد الشهيد إلهامي

من 10 صباحا ل 5 عصرا

* سيارة غرب:

مدخل ابو يوسف امام مدرسة الاورمان

من 10 صباحا ل 5 عصرا

امام فرع شركة المياه بالبيطاش

من 8 مساء ل 11 مساء

للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003

لمزيد من المعلومات من خلال البوابه الالكترونيه للشركهhttps://alexwater.com.eg /