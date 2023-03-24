زوج لمحكمة الأسرة: أهل زوجتى احتجزونى لإجبارى على توقيع كمبيالات بمليون جنيه

أقام زوج جنحة ضرب ضد والد وشقيق زوجته، ودعوى نشوز، أمام محكمة الجنح والأسرة بالجيزة، ادعى قيام والد وشقيق زوجته باحتجازه بمنزلهم برفقة بعض من أقاربهم والتعد عليه ضربا، والتسبب له بكسور وإصابات استلزمت 31 غرزة، ولإجباره على توقيع كمبيالات بـ مليون جنيه لصالح زوجته.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة والجنح: "عشت فى جحيم بعد أن غضبت زوجتى وتركت المنزل، وقررت تأديبى وفقًا لوصفها، لتحرمنى من أطفالى، وتشعر بسمعتى، وتواصل إلحاق أضرار بى، وحرضت أهلها على تلقينى علقة موت، وفقًا للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التى تقدم بها للمحكمة".

وأكد الزوج: "عشت فى عذاب، بسبب تدخلها أهلها فى تفاصيل حياتى طوال 5 سنوات زواج، مما دفعنى لإقامة دعوى نشوز ضدها، بعد أن حرمونى من أطفالى رغم أنها تتقاضى نفقات تتجاوز 14 ألف جنيه شهريًا، وقدمت ما يثبت الضرر الذى لحق بى بعد سحلى على يديهم وبعض من أقاربهم".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.