دراسة: إنزيم واحد قد يكون السبب وراء بعض حالات الاكتئاب

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة عن وجود إنزيم واحد قد يكون السبب في إصابة بعض الأشخاص ب الاكتئاب ، حيث يربط هذا الإنزيم بين هرموناتنا وأمعائنا وصحتنا النفسية، بحسب موقع "ساينس ألرت".

وقارن الباحثون بجامعة ووهان بالصين مصل دم 91 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و 45 عامًا مصابات بالاكتئاب و98 امرأة غير مصابة، ووجدوا أنه كان لدى المصابين بالاكتئاب ما يقرب من نصف مستويات المصل من الاستراديول- الشكل الأساسي للإستروجين الذي تستخدمه أجسامنا خلال سنوات الخصوبة.

إن فكرة أن الإستراديول مرتبطة بالاكتئاب لدى الأشخاص الذين يعانون من هرمونات أنثوية قادرة على الإنجاب هي أكثر من 100 عام.

من المعروف أن الانخفاض الطبيعي في هرمون الاستراديول أثناء انقطاع الطمث وبعد الحمل مرتبط بتغيرات المزاج السلبية.

حالات أخرى ، بما في ذلك متلازمة تكيس المبايض (حيث ينتج المبيضين مستويات أعلى من الطبيعي من الهرمونات الجنسية المعروفة باسم الأندروجينات ، مما يؤدي إلى عدم توازن الهرمونات التناسلية) وتضخم الغدة الكظرية الخلقي (مجموعة من الاضطرابات الوراثية حيث يفتقر الجسم إلى أحد الإنزيمات اللازمة لإنتاج هرمونات معينة) ، يمكن أن يسبب أيضًا انخفاض الإستراديول والاكتئاب.

من المحتمل أن يفسر ارتباط الاكتئاب بالإستراديول سبب انتشاره بين النساء أكثر من الرجال.

يتم إنتاجه في المبايض وبعد القيام بالأعمال المنزلية حول أجسامنا - بما في ذلك تنظيم الدورة الشهرية - يتم استقلاب استراديول في الكبد ثم ينتقل إلى الأمعاء.

هنا ، يتم إعادة امتصاص الهرمون جزئيًا مرة أخرى في مجرى الدم للمساعدة في الحفاظ على مستويات الدورة الدموية من هرمون الاستروجين.

وقام الباحثون بالتحقيق في أنشطة استراديول في القناة الهضمية.

في غضون ساعتين من إضافة استراديول إلى عينات الميكروبيوم البرازي من النساء المصابات بالاكتئاب، كان هناك تدهور بنسبة 78% في الهرمون.

وفي الوقت نفسه ، فإن الأنبوب الذي يحتوي على عينات ميكروبيوم من النساء غير المصابات بالاكتئاب شهد انخفاضًا بنسبة 20% فقط في الهرمون.

كما زرع العلماء بكتيريا الأمعاء من 5 من النساء المصابات بالاكتئاب في الفئران ، الذين أظهروا انخفاضًا بنسبة 25% في مستويات الاستراديول في مصل الدم لديهم مقارنة بمجموعة السيطرة على الفئران.

يبدو من الواضح أن ميكروب الأمعاء مسؤول عن التحلل المتزايد لهذا الهرمون داخل أنظمتنا الهضمية.

في دراسة سابقة ، حدد الباحثون مستويات متزايدة من نفس الإنزيم في المرضى الذكور المصابين بالاكتئاب. يمكن أن يؤدي الإنزيم أيضًا إلى تدهور هرمون التستوستيرون.

وأوضح الباحثون: "بأخذ هاتين الدراستين معًا ، نتوقع أن إنزيم 3β-HSD قد يكون السبب في تطور الاكتئاب ".