حمار وحشى هارب يتجول فى شوارع مدينة سول.. صور

وكالات الأنباء

هرب حمار وحشى من حديقة حيوانات فى كوريا الجنوبية، وظل يتجول لساعات فى شوارع العاصمة سول، حيث لم يتوقع المارة رؤية حمارًا وحشيًا يركض أمامهم.

وتمكن العاملون في الحديقة أخيرًا من السيطرة على الحيوان وإعادته. ولم تعلن الحديقة الكبيرة في سول عن الطريقة التي هرب فيها.



الجمار يتجول فى شوارع المدينة

لكن تقارير إعلامية قالت إن الحيوان تمكن من الخروج بعدما كسر السياج الخشبي بحوافره.

وتمكنت الشرطة وعمال الطوارئ من حصر الحمار الوحشي بعد أن دخل زقاق ضيق بين المنازل وأطلقوا عليه المخدر، لتنتهى بذلك ثلاث ساعات من الحرية، ويتم إعادته إلى الحديقة.



الحمار الوحشى فى أحد الشوارع الحمار الوحشى فى أحد الشوارع