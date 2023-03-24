جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان بالمسجد النبوى.. صور

وحشدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل طاقاتها وإمكاناتها لتقديم جميع الخدمات للزوار والمصلين، بدايةً من فتح أبواب المسجد وتهيئة سطحه وساحاته لاستقبال المصلين، والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل والسقيا، بالإضافة لمضاعفة القوى العاملة والآليات للقيام بجميع الأعمال على أكمل وجه، إلى جانب نشر موظفيها في ساحة المسجد النبوي لتنظيم حشود القادمين للمسجد النبوي، وفتح الممرات داخل المسجد النبوي وساحاته.



