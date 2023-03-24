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تناول 2-3 لتر مياه يوميا.. 10 نصائح للتغذية السليمة وضمان صيام آمن لكبار السن

الجمعة، 24 مارس 2023 08:00 م
تناول 2-3 لتر مياه يوميا.. 10 نصائح للتغذية السليمة وضمان صيام آمن لكبار السن الصيام - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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كشفت الدكتورة ضحى عبده محمد رئيس قسم التغذية - المركز القومى للبحوث، أهمية الاعتناء بتغذية كبار السن فى رمضان، حيث يؤدي تناول الطعام بكميات أقل من المعتاد إلى انخفاض مستوى الطاقة عند كبار السن وزيادة فرصة الإصابة بسوء التغذية، مشددة على ضرورة مراقبة تغذية المسن وخاصة خلال شهر رمضان المبارك والحرص على توفير وجبات غذائية متكاملة تحتوى على جميع العناصر الغذائية من مواد كربوهيدراتية وبروتينية ودهون وفيتامينات.

وقدمت الدكتورة ضحى عبده أهم الإحتياطات الواجب مراعاتها فى تغذية كبار السن فى رمضان:

1- تناول الماء وبعض التمر للحصول على مصدر سريع للطاقة ولترطيب الجسم فى بداية الإفطار.

2- تناول كمية كافية من الماء (2-3 لتر فى اليوم) بين الإفطار والسحور لجعل الجسم رطب دائماً.

3- تناول الكربوهيدرات المعقدة من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات لأنها تؤدى إلى الإحساس بالشبع لوجود الألياف الغذائية وأيضاً لها مؤشر إرتفاع سكر قليل مقارنة بالدقيق الأبيض والمخبوزات العادية.

4- تناول البروتينات الخالية من الدهون ذات النوعية الجيدة وتناول الأسماك على الأقل مرتين أسبوعياً وخاصة المكريل والسلمون والتونه لمحتواها من الأحماض الدهنية أوميجا-3 والهامه جداً لصحه الجسم بصفه عامه والقلب والمخ بصفه خاصه.

5- الحد من تناول الدهون المشبعه أو المهدرجه والسكر وأيضاً تقليل تناول الملح والأطعمه المملحه مثل المخللات. وتجنب تناول الحلويات الرمضانية قدر الإمكان وإستبدالها بالفواكه.

6- تناول وجبة خفيفه بين الإفطار والسحور.

7- تناول كوب من الزبادى أو اللبن فى السحور كمصدر مهم للكالسيوم للحفاظ على صحة العظام ويفضل الزبادى المدعم بالبروبيوتيك لما لها من دور صحى ومفيد للجهاز الهضمى والجسم بصفه عامه.

8- تجنب الكافيين. الكافيين مدر للبول، مما يعنى أن تناول الكثير من الكافيين سيؤدى إلى زيادة التبول. يمكن أن يؤدى التبول فى كثير من الأحيان إلى الجفاف حيث يفقد الجسم الماء عن طريق البول. ولذا يجب تقليل المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاى فى الأيام التى تسبق شهر رمضان.

9- النوم بالقدر الكافى حتى لا يصبح المسن معرض للدوخه.

10- ممارسة رياضة خفيفة بعد الإفطار.


القومى للبحوث

صيام كبار السن

صيام شهر رمضان

اخبار مصرية

التعليم العالى

الدكتورة ضحى عبدة



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