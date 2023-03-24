ونقلت صحيفة تايوان نيوز المحلية عن بيان الوزارة القول إنه رداً على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.



ووفقًا لوزارة الدفاع الوطني التايوانية، لم تعبر أي طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني خط الوسط لمضيق تايوان أو دخلت الركن الجنوبي الغربي لمنطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية خلال هذا الوقت.

ولفتت "تايوان نيوز" إلى أنه حتى اليوم أرسلت بكين 315 طائرة عسكرية و 86 سفينة بحرية حول تايوان. منذ سبتمبر 2020 ، زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية.



وأوضحت أن تكتيكات المنطقة الرمادية تُعرَّف بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية للدولة دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة.