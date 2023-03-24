المتهمون بالتنقيب عن الآثار فى المعصرة: شخص أوهمنا بوجود كنز أسفل عقار

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 4 أشخاص تم القبض عليهم في المعصرة بالقاهرة، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، أنهم كانوا يبحثون عن كنز أثري، بعدما أوهمهم أحد الأشخاص بوجوده أسفل العقار.

أضافوا أمام رجال المباحث، أنهم اتفقوا على التنقيب عن الآثار، وتقسيم الكنز بينهم حال العثور عليه، وجهزوا أدوات الحفر، وبدأوا في عملية التنقيب، وأحدثوا حفرة وصل عمقها إلى 12 مترا، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور على أي آثار، وخلال مواصلتهم عملية التنقيب، ألقى رجال المباحث القبض عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأمرت النيابة بحجزهم على ذمة التحريات، وباشرت التحقيق.

وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، تفيد تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار داخل عقار ملك أحد الأشخاص غير متواجد ويعمل بإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه ، وضبط (4 أشخاص ، مقيمين بمحافظة القاهرة) وذلك أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ، وعثر بداخله على حفرة بعمق 12 متر ، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيق.