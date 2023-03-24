الطفل المعجزة يحصد المركز الأول فى فرع القارئ الصغير بمبادرة الأوقاف

فاز الطفل المعجزة "أحمد تامر ممدوح محمد صبري" 9 سنوات، بالصف الرابع الابتدائي، مقيم قرية شنبارة التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، فى مبادرة اكتشاف التى نظمتها وزارة الأوقاف المصرية، لاكتشاف الأصوات شديدة التميز فى قراءة القران الكريم والابتهال الدينى، وشارك الطفل المعجزة فى الفرع الثانى من المبادرة، تحت مسمى "القارئ الصغير"، لحفظة القرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن تحت سن 16 عاما، وحصد المركز الأول.

حفظ " أحمد تامر" القرآن كاملا فى سن الخامسة ونصف، ثم درس علوم التجويد والأحكام وحصل على رواية حفص على يديه، ثم فتح الله عليه بحفظ سور القرآن الكريم بعدد الايات، وشارك فى مسابقة شيخ الأزهر عامى 2019 - 2020 وحصل على المركز الأول، والمركز الأول على مستوى محافظة الشرقية فى مسابقة الشباب والرياضة، وشارك فى المسابقة العالمية لوزارة الأوقاف الثامنة والعشرين، العام الماضى، وكان على مستوى الناشئة ومعه 60 طفلا، ونافس بالتصفيات مع 5 من المشاركين، وحصل على المركز الثانى، وتسلم جائزته من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى سبق والتقى به قرأ أمامه، وذلك عندما أجرى معه مداخلة هاتفية أثناء استضافته فى إحدى البرامج التليفزيونية، وأبدى إعجابه الشديد بحفظه لكتاب الله فى سن صغير.

يذكر أن الشيخ " عبد الفتاح الطاروطي" القارئ بمصر والوطن العربى، هو من اكتشف موهبة الطفل، وقام "جوده محمد" مدير معهد الطاروطى لإعداد القراء والمبتهلين، بإعداد فيديو له و الشيخ الطاروطى، يختبرهه فى حفظ تحفة الأطفال والجزرية ومتن الشاطبية والدرة المضية"، ومن هنا ذاع صيته بعد تداول الفيديو له.