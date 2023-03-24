الداخلية الفرنسية تعلن اعتقال 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، الجمعة "توقيف 457" شخصا و"إصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك" في البلاد فى اليوم التاسع من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد، الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون.

حيث أكد دارمانين في مقابلة مع قناة "سي نيوز" أنه كان هناك "903 حرائق لأثاث حضري وحاويات قمامة" في باريس خلال التظاهرة النقابية، التي وصفت بـ"المليونية".

أضاف دارمانين: "كانت هناك الكثير من التظاهرات وتحول بعضها إلى أعمال عنف خصوصا في باريس".

وأشاد بجهود الشرطة لحماية أكثر من مليون شخص ممن تظاهروا في أنحاء فرنسا.

وكانت الشرطة حذرت من أنه يتوقع أن تتسلل جماعات مخرّبة إلى تظاهرة باريس، فيما شوهد شبان يضعون أقنعة يحطمون نوافذ ويضرمون النار في حاويات قمامة في المراحل الأخيرة من التظاهرة، وفق "فرانس برس".

ورفض دارمانين دعوات من المحتجين إلى التخلي عن إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه البرلمان الأسبوع الماضي في ظروف مثيرة للجدل.

وقال: "أعتقد أنه لا ينبغي سحب هذا القانون بسبب العنف. إذا حصل ذلك، فهذا يعني أنه ليس هناك دولة. يجب أن نقبل بمناقشة ديموقراطية واجتماعية لكن ليس بمناقشة عنيفة".

لكن لا يبدو أن الأمر انتهى هنا، إذ دعت النقابات العمالية إلى احتجاجات وإضرابات جديدة، الثلاثاء.