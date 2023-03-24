البريد يقدم 25% خصومات على أسعار جميع الخدمات الداخلية

كتبت هبة السيد

تقدم الهيئة القومية للبريد ، نسبة خصم 25% للعملاء من الأفراد، تبدأ من 26 مارس ولفترة محدودة، علي أسعار الخدمات البريدية الداخلية، والتي تشمل "خدمة وصلها والبريد السريع وخدمة Easy box"، ويمكن الاستفادة من الخدمات المشار إليها، من خلال جميع مكاتب البريد ومركز خدمة العملاء "call center"، ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول "وصلها"، وذلك في إطار دعم خطط الدولة الهادفة الي تسهيل حصول المواطنين علي الخدمات، وسعي البريد المصري نحو تقديم أفضل الخدمات والمزايا للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار سعي البريد الدائم إلى التحسين المستمر فى جودة الخدمات، وطرح مميزات تنافسية للخدمات البريدية واللوجستية، بما يساهم في دعم وزيادة حجم التجارة الالكترونية في مصر، وتقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين فى ربوع الوطن بمستوى عالى من الجودة وبأسعار تنافسية، عبر اكثر من 4300 مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، الي جانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية.