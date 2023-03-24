"الأوقاف" تتفتح اليوم 48 مسجدا جديدا و9 صيانة وتطويرا بالمحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، ومع بداية شهر رمضان المبارك 57 مسجدًا منها 48 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و9 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 960 مسجدًا، منها 783 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و177 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهى على النحو التالى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1. الروضة – بياض العرب – بندر بني سويف – شارع المرور
2. التوحيد – كفر جمعة – كفر جمعة - ببا
3. الحرية قرية 3 – دلهانص - الفشن
4. التوبة – قرية الحمام – ناصر
5. التوحيد – الحومة – الواسطى
6. السلام – الديايبة – الواسطى
7. التسامح – قرية باها – مركز بني سويف
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
8. النور – ترسا - مركز سنورس
9. الوادي – م ظافر – مركز إطسا
10. محمد تاج الدين – مركز إطسا
11. أبو هشيمة – طبهار– مركز ابشواي
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
12. الأحمدي – بمها - العياط
13. المليجي – الشوبك - البدرشين
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
14. الكبير – صراوة– أشمون - المنوفية
15. النور – العمدة – فيشا الكبرى– منوف - المنوفية
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
16. الشيخ قاسم – النمرية – مركز أبو المطامير
17. الكبير توفيق الحكيم – حوش عيسى
18. النور المحمدي المسين – مركز الدلنجات
19. مهدي الفقي – الحاجر – كفر الدوار
20. الطرح الكبير – مركز كفر الدوار
21. الشعراوي - حوش عيسى
22. براوية – الكريون – كفر الدوار
23. عقل – الكريون – كفر الدوار
24. الرحمن البحري – الرملة – مركز ايتاي البارود
25. عباس حجازي بلقطر الغربية – أبو حمص
26. القرناص– منشأة الوكيل – مركز دمنهور
27. الفقهاء – نصر الله – مركز أبو حمص
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
28. الرحمة الشرقي – الشيخ مسعود – العدوة
29. أحمد هديب – بني واللمس –مغاغة
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
30. التوحيد – الحدود محله القصب – كفر الشيخ
31. الكبير الحلاجين – قرية الحلاجين - سيدي سالم غرب
32. الحلافي الكبير –الحلافي– كفر شرق
33. الشرقي– قراجة – كفر الشيخ
34. الرحمة – نشرت - قلين
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
35. قباء – قرية الضبعية - فايد
36. الشيخ مشهور – الوادي الأخضر – القصاصين
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
37. الفتح – جزيرة العبل – الوقف
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
38. أولاد حسين – عرب العوامر- أبنوب
39. المشارقة - عرب الشريفة – جحدم- منفلوط
مديرية أوقاف مرسى مطروح
م المسجد وعنوانه
40. صلاح الدين سيد عبد الرحمن - العلمين
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
41. أبو الليل الزيات - طما
مديرية أوقاف السويس
م المسجد وعنوانه
42. أهل بدر – مدينة أحمد زويل – حي عتاقة
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
43. الشيخ موسى – اللاقالته- القرنة
مديرية أوقاف دمياط
م المسجد وعنوانه
44. الرحمن الرحيم – شطا - دمياط
45. المصطفى – دمياط الجديدة
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
46. عبد السميع علي يوسف – قرية مصطفى شكري – كفر النجار – مركز أبو كبير
47. أولاد عفيفي – عزبة عبد الملك – منيا القمح
48. عبد الفتاح علي سليمان – غيته - بلبيس
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1. عمر بن عبد العزيز- بندر بني سويف
2. العارف بالله – طحا بوش - ناصر
مديرية أوقاف دمياط
م المسجد وعنوانه
3. السلام بالمهندسين – كفر سعد
4. الجديد بالزعاترة – الزرقا
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
5. أبو بكر الصديق – الحيط – مركز إطسا
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
6. الشهيد رضا والي – مدينة الباجور
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
7. عيسى - بجوار الموقف - كرداسة
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
8. الشيخ شيخون – بلصفورة – بندر سوهاج
9. الهمامية – نجع إدريس – الطليحات- جهينة
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