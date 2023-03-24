افتتاح 12 مسجد جديدا بالبحيرة بتكلفة 32 مليونا و 950 ألف جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الشيخ محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.



مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف انه تم اليوم إفتتاح 12 مسجدا جديدا بمراكز " أبو المطامير - حوش عيسى - الدلنجات - كفر الدوار - إيتاي البارود - أبو حمص - دمنهور" بتكلفة 32 مليون و 950 ألف جنيه وتلك المساجد هى:



- مسجد الشيخ قاسم - النمرية- أبو المطامير على مساحة 140 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.



- مسجد الكبير - توفيق الحكيم- حوش عيسى على مساحة 500 م2 وبتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.



- مسجد النور المحمدي - المسين - الدلنجات مساحة 107 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنية.



- مسجد مهدي الفقي- الحاجر - كفر الدوار على مساحة 216 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنية.



- مسجد الطرح الكبير - كفر الدوار على مساحة 400 م2 وبتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه .



- مسجد الشعراوى - حوش عيسى على مساحة 700 م2 وبتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه .



- مسجد براوية - الكريون - كفر الدوار على مساحة 140 م2 وبتكلفة إجمالية 850 ألف جنيه .



- مسجد عقل - الكريون - كفر الدوار على مساحة 163 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه .



- مسجد الرحمن البحري - الرملة - ايتاي البارود على مساحة 200 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه .



- مسجد عباس حجازي - بلقطر الغربية - أبو حمص على مساحة 219 م2 وبتكلفة إجمالية مليون 500 ألف جنيه .



- مسجد القرناص - منشأة الوكيل- دمنهور على مساحة 270 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 600 ألف جنيه .



- مسجد الفقهاء - نصر الله - أبو حمص على مساحة 300 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه .



يذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان " الصوم ومكارم الأخلاق"



وأكدت خطبة الجمعة أن شهر رمضان الفضيل موسم النفحات الربانية والعطايا الإلهية، والصوم مدرسة مكارم الأخلاق والقيم وان العبادات لا تؤتى ثمرتها الحقيقية الا اذا هذّبت وقوّمت سلوك صاحبها.