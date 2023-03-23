‎"الشؤون المدنية الفلسطينية": استرداد جثامين 3 شهداء غدًا الجمعة والأحد المقبل

كتب: أحمد جمعة

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، أنه سيتم استلام جثماني شهيدين يوم غد الجمعة، وجثمان شهيد ثالث يوم الأحد المقبل.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، مساء الخميس، إنه "وضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم استلام جثماني الشهيدين: طارق معالي (42 عاما) من قرية كفر نعمة غرب رام الله، وكرم علي سلمان (18 عاما) من بلدة قوصين غرب نابلس غدا الجمعة، وسيتم تسليم جثمان الشهيد الأسير أحمد أبو علي (48 عاما) من بلدة يطا جنوب الخليل يوم الأحد المقبل".

واستشهد الشاب طارق معالي في الحادي والعشرين من يناير الماضي، متأثرا بإصابته برصاص مستوطن، على "جبل الريسان" شمال غرب رام الله، واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه.

والشهيد معالي متزوج ولديه ثلاثة أبناء هم: وليد (12 عاما)، وليث (8 عاما)، وأحمد (6 أعوام)، وكان يعمل في محل ألومنيوم خارج القرية، وهو أسير سابق أمضى عامين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

واستشهد الشاب كرم سلمان في التاسع والعشرين من يناير الماضي برصاص مستوطن، قرب مستوطنة "كدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق قلقيلية.

واستشهد الأسير أحمد أبو علي في العاشر من فبراير الماضي، نتيجة لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء). وعانى أبو علي، الذي اعتقل عام 2012 وحكم بالسّجن 12 عامًا، من أمراض عدة، ومشاكل صحية مزمنة في القلب، والسُكري، إضافة إلى معاناته من السُمنة، ورافق ذلك مماطلة إدارة السجون المتعمدة في تقديم العلاج اللازم له، وفي إجراء الفحوص الطبية، ومتابعة وضعه الصحيّ، إلى أن أدى ذلك إلى استشهاده. والشهيد أبو علي، أب لتسعة أبناء، وهو الشقيق الوحيد لسبع أخوات، وخلال أسره توفي والديه وحرم من وداعهما.