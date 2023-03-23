وزير الأوقاف: قناة الناس إحدى أدوت بناء الوعى الرشيد

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، إنه لا شك إن الإعلام الرشيد أثره فى بناء الوعى الرشيد، وقناة الناس فى ثوبها الجديد، نأمل لها أن تكون إحدى أدوات بناء الوعى الرشيد دينيا ووطنيا وإنسانيا وأن تكون إضافة إلى الإعلام الجاد البناء، ونتمنى لكل العاملين عليها التوفيق.

وقدم وزير الأوقاف، خلال كلمة له عبر قناة "الناس"، اليوم الخميس، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولشعب مصر، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول شهر رمضان الكريم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتمه على بلادنا بالخير واليمن والبركات.

وكانت انطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.