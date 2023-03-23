اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 مارس 2023 01:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط طن سماد زراعى مدعم محظور تداوله بالأسواق بالبحيرة

الخميس، 23 مارس 2023 12:32 م
ضبط طن سماد زراعى مدعم محظور تداوله بالأسواق بالبحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية

مشددة على العمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء بالبحيرة وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية تم تنفيذ حملة تموينية على الأسواق بمركز شبراخيت

أسفرت الحملات عن ضبط طن  سماد زراعى مدعم طن محظور تداولة بالأسواق وتم التحفظ على الكمية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر ان الحملات التموينية بالبحيرة قد أسفرت مؤخرا  عن ضبط 64 شيكارة سماد زراعى مدعم بإجمالى 3 طن  قبل بيعه بالسوق السوداء رغم حظر تداوله بالأسواق .
 
 


حملات تموينية

محافظة البحيرة

حملات رقابية

تموين البحيرة

ضبط اسمدة زراعية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة